Watschen für den U20-Teamchef

Drei Wochen vor dem Auftakt schlägt die U-20-WM in Kolumbien in Österreich ordentliche Wellen. Für Emotionen sorgt, dass nicht alle Spieler abgestellt werden, die dafür berechtigt sind. So fehlen im Aufgebot (18 von 21 wurden schon nominiert) Spieler wie Alaba, Dragovic, Holzhauser, Aschauer, Kainz, Teigl und Hinteregger.



Paul Gludovatz, heute Ried-Trainer, betreute 2007 in Kanada jenes ÖFB-Team, das Rang vier belegt hat. Der 65-Jährige kritisiert seinen Nachfolger Andreas Heraf in einem Interview mit der APA - Austria Presse Agentur (siehe Interview) scharf: "Ich war vor der WM in Kanada immer vor Ort und habe bei jedem Trainer mit Demut regelmäßig um die Spieler gebeten. Da muss man eben mehr Zeit opfern, so etwas kann man nicht vom Büro aus erledigen. Ich habe Zigtausende Kilometer abgespult, da war viel Mühsal dabei."



Der langjährige Nachwuchstrainer lässt aber trotz einiger Abwesender keine Jammerei gelten. Es würden mehr Spieler in Kampfmannschaften kicken als vor vier Jahren. Gludovatz: "Mit meiner Erfahrung und mit dieser Mannschaft hätte ich es sicher auch bis nach Kolumbien geschafft und würde dort für Furore sorgen."