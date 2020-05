Warum Rapid die Punkte fehlen

Einen sicheren Rückhalt hatte Rapid nur in den ersten drei Runden mit Helge Payer - bis zum 0:1 in Graz in der Nachspielzeit. Seither fehlt dem Ex-Teamtormann wieder die Konstanz, die er bis zum Rauswurf von Tormanntrainer Zajicek 2009 noch vorweisen konnte. Das größte Hoppala passierte - wie auch dem Rieder Gebauer - beim 1:1. Konkurrent Jan Novota war bis zur schweren Gesichtsverletzung ebenfalls nicht fehlerfrei. Und Lukas Königshofer blieb sowohl im Training, als auch in Testspielen den Nachweis schuldig, eine echte Alternative zu sein.