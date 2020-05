Wandel im niederländischen Klub-Fußball

In der vergangenen Saison erreichte PSV in der Europa League zwar das Viertelfinale, war in diesem gegen Benfica Lissabon aber chancenlos. In der Champions League überstand Eindhoven zuletzt vor fünf Jahren die Gruppenphase.



Die Ergebnisse von PSV sind ein Spiegelbild der Europacup-Resultate der niederländischen Vereine. Seit der Saison 2006/'07, seit Eindhoven im Viertelfinale gegen Liverpool ausgeschieden ist, hat kein Klub aus den Niederlanden mehr die Gruppenphase der europäischen Eliteliga überstanden.



Das war einmal ganz anders. Von 1969 bis in die 1990er-Jahre gehörten die drei niederländischen Topklubs wie auch das Nationalteam zu den Großen in Europa. Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven und Feyenoord Rotterdam gewannen zusammen sechs Mal den Meistercup bzw. die Champions League.



Doch während das Nationalteam - die Elftal wurde 2010 Vize-Weltmeister - noch immer Weltklasse ist, dribbeln die Klubs dieser Einschätzung schon ein Jahrzehnt hinterher.