Wacker trotzt Austria ein 0:0 ab

Mit der Popularität im Fußball verhält es sich bisweilen wie mit einem Joghurt: Sie hat nur eine kurze Haltbarkeit. Wer könnte das besser wissen als Pascal Grünwald?



Letzte Saison war er im Tivolistadion noch umjubelte Nummer 1 und wurde in jedem Heimspiel mit Sprechchören gefeiert; am Sonntag erntete der Torhüter von den gleichen Innsbrucker Fans nur Pfiffe. Bloß weil er es im Sommer gewagt hatte, die Seiten zu wechseln. "Ich will Titel gewinnen, das geht mit der Austria leichter", erklärte Grünwald.



Nun, ob es mit einer Leistung wie am Sonntag in Tirol leicht wird, einen Titel zu gewinnen, ist mehr als fraglich. Zu bieder war der Auftritt, zu harm- und hilflos waren die Offensivaktionen der Wiener, die erst nach einer Stunde (!) ihren ersten Schuss aufs Tor abgaben.