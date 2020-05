Wacker muss 25.000 Euro zahlen

Wacker Innsbruck muss nach dem Abbruch der Partie gegen Sturm Graz am 24. November eine Geldstrafe von 25.000 Euro zahlen. Schon am vergangenen Montag war das Spiel mit 3:0 für die Steirer strafverifiziert worden. Geschäftsführer Gerald Schwaninger zeigte sich in einer ersten Stellungnahme betroffen: "Ich bin sehr enttäuscht. Das Urteil trifft uns sehr hart", wurde Schwaninger in einer Aussendung des Klubs zitiert.



"Ich kann jetzt nur einen Appell an alle fußballbegeisterten Tiroler stellen", meinte er weiter. "Beim letzten Heimspiel (des Jahres/15. Dezember, Anm.) gegen die Admira wünsche ich mir, dass ganz Fußball-Tirol hinter dem FC Wacker Innsbruck steht und mit einem vollen Tivoli Stadion Tirol ganz Österreich die entsprechende Reaktion auf dieses harte Urteil zeigt."