Wacker erkämpft 1:1 in Salzburg

Salzburg hat das Siegen in der Bundesliga verlernt. Nach zwei Auswärtsniederlagen reichte es gegen aufmüpfige Innsbrucker nur zu einem Heimremis - und dieses kam noch dazu glücklich zustande.



Rotieren war für die Vorgänger von Ricardo Moniz ein Fremdwort. Der Niederländer würfelt seine Mannschaft hingegen äußerst gerne durcheinander. Fünf Neue brachte Salzburgs Trainer im Vergleich zum 2:3 vor zwei Wochen bei der Austria: Lindgren und Hinteregger in der Abwehr, Leonardo und Debütant Adjei (ein Produkt der Red-Bull-Akademie in Ghana) im offensiven Mittelfeld und Wallner als Solospitze. Die Umstellungen brachten auch ein neues System mit sich: Statt mit einem 4-3-3 begann Salzburg mit einem 4-2-3-1.



Aber bald war klar, dass das Westderby kein Selbstläufer für den Titelfavoriten werden würde. Die Innsbrucker, die den Salzburgern die letzte Heimniederlage zugefügt hatten (2:3 am 23. April), versteckten sich keineswegs, sondern spielten frisch und frei nach vorne. Bei ihrem Führungstor bekamen die Gäste allerdings Unterstützung von einem Salzburger: Keeper Gustafsson ließ sich von Merino überraschen, dessen Freistoß ging in die Tormann-Ecke - 0:1 (19. Minute).