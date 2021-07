Vorspiel für die Stadthalle: Rapid empfängt Ried

Um große Summen ging es auch bei den Besprechungen zwischen Management und Finanzabteilung. Die Geschäftsberichte der vergangenen drei Saisonen wurden analysiert, kommentiert und für die außerordentliche Hauptversammlung am Montag in der Stadthalle aufbereitet. Schließlich ist man um Transparenz bemüht, um den kritischsten Fans nicht noch Futter zu geben.

Hektisch ging es diese Woche in Hütteldorf zu. Der Abo-Vorverkauf für die Europa League lief vor dem Fehlstart in Thun (0:1) auf Hochtouren. Im Zuge der Einsparungsmaßnahmen hatte der Verein den Großteil der Organisation und des Ticketings selbst übernommen. In kurzer Zeit werden mit den abgesetzten Karten Millionen eingenommen.

APA12919958 - 26052013 - WIEN - ÖSTERREICH: vlnr.: Maximilian Karner (SV Josko Ried) gegen Terrence Boyd (SK Rapid Wien) am Sonntag, 26. Mai 2013, während einer Tipp3-Bundesliga-Begegnung zwischen SK Rapid Wien und SV Josko Ried in Wien. APA-FOTO: GEORG HOCHMUTH