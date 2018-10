Vor Salzburg gegen Rosenberg: Ein Lord auf Abwegen

Verhaltensauffällig war er immer auch abseits des Platzes. 2009 wurde Bendtner just kurz vor dem Champions-League-Semifinale gegen Manchester United mit heruntergelassener Hose beim Verlassen eines Nachtklubs fotografiert. Seinen Körper präsentiert er überhaupt gerne.

Nur ein paar Monate später fuhr er seinen Aston Martin zu Schrott und zog sich aus, nachdem er aus dem Wrack gestiegen war. „Mein Körper ist mein Lebensunterhalt. Deswegen nahm ich alle meine Kleider vom Leib, sogar die Unterhose, und benutzte den Rückspiegel, um hinten und vorne meinen Organismus zu kontrollieren.“ Dass er sich innere Verletzungen zugezogen hatte, sah er so nicht.

Sportlich ging es mit Bendtner bergab, privat schaffte er es in die High Society und wurde durch seine Beziehung mit der 13 Jahre älteren millionenschweren Baronesse Caroline Fleming zum Stammgast in den Klatschspalten. Die Liaison der „dänischen Beckhams“ dauerte zwei Jahre und endete im Jahr 2011 mit einem Rosenkrieg um den gemeinsamen Sohn.

Verbotene Werbung

Auch mit der UEFA legte sich Bendtner an. Bei der EURO 2012 traf er gegen Portugal und zeigte eine Unterhose, die den Namen eines irischen Wettanbieters trug. Daraufhin wurde er wegen verbotener Werbung für ein Spiel gesperrt. Der Wettanbieter zahlte dem Dänen 100.000 Euro Prämie.

Sunderland, Juventus Turin, Wolfsburg und Nottingham – nirgends konnte der Stürmer sportlich Fuß fassen. Erst bei Rosenborg ging es wieder bergauf. 2017 schoss er den Klub mit 19 Toren zum Meistertitel und wurde Torschützenkönig der norwegischen Eliteserien.

Sein zweites Jahr in Trondheim läuft aber bei Weitem nicht so gut: Auf dem Platz gelangen ihm nur fünf Ligatore. Daneben sorgte er erneut für einen handfesten Skandal. Im September soll er einen Taxifahrer in Kopenhagen verprügelt haben, nachdem dieser angeblich seine Freundin attackiert hatte. Bendtner beteuerte öffentlich seine Unschuld. Ein Gerichtstermin wurde für den 2. November angesetzt.

Die Partie in Salzburg könnte nun eine seiner letzten für Rosenborg sein. Sein Haus in Trondheim soll schon zum Verkauf stehen.