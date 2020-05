Von Trainingslagern und Transfers

Die Sonne scheint, doch kalt ist es in Belek trotzdem. Am Donnerstag leitete im türkischen Trainingscamp Niko Kovac die beiden Trainingseinheiten der Salzburger, weil Chefcoach Ricardo Moniz erst am Abend nach den Verhandlungen mit Wunschstürmer Soriano von Barcelona B in Belek eintraf. Abwehrchef Douglas musste wegen einer Adduktorenzerrung passen.



Auch die Austria absolvierte gestern ihre ersten Übungen in Lara, es war nicht mehr als ein Akklimatisieren bei Wind und fünf Grad, aber perfekten Platzbedingungen. Unmittelbar nach der Ankunft im Barut Lara Resort hatte sich das Trainerteam und der Großteil des Teams Real Madrid gegen Barcelona in einem Kinosaal angeschaut. Heute gibt es für Andreas Ogris großes Kino: Die violette Legende unterschreibt seinen Vertrag als Individualtrainer in der Akademie.