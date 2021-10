Von der Austria bis Rapid: Die Bundesliga-Highlights am Sonntag

Schauplatz Innsbruck

Die Wiener Austria ist auf den Geschmack gekommen. Nicht, was die Zusammenarbeit mit Insignia betrifft, sondern in sportlicher Hinsicht. Das 4:1 vor einer Woche gegen Ried verlieh den Wienern Selbstvertrauen, nun soll auch in Innsbruck bei der WSG gewonnen werden (14.30 Uhr). „Wir wollen den nächsten Schritt machen und den zweiten Sieg in Folge feiern. Wir wissen aber, wie schwer das wird“, betonte Trainer Manfred Schmid. Zwei Siege en suite sind seiner Truppe in dieser Saison noch nie gelungen. Man verfolgt derzeit eben bescheidene Ziele.