Volltreffer: Start zur WM-Quali auf ATV

Es als historische Chance zu bezeichnen, sei vielleicht übertrieben, aber "wir hoffen schon, dass wir den Quoten-Rekord knacken". Sagt ATV-Fußballchef Volker Piesczek. Denn nicht nur für Österreichs Fußball-Nationalteam beginnt das Abenteuer WM-Qualifikation, sondern auch für den Privatsender.

ATV hat die Rechte auf alle Auswärtsspiele der Österreicher und zeigt darüber hinaus auch die Matches der Gruppen-Gegner, die meisten davon live. Am Freitag ist Auftakt im Kampf um die Startplätze für die WM 2014 in Brasilien. Ab 17.25 Uhr ist ATV auf Sendung, zeigt zuerst das Match Kasachstan – Irland, (Anpfiff 18 Uhr) und im Anschluss Deutschland – Färöer (Anpfiff 20.45 Uhr, Reporterin Elisabeth Auer wird im Stadion sein). Im Studio werden Peter Stöger und Josef Hickersberger beide Partien analysieren und auch einen Ausblick auf Dienstag machen. Wenn es in Wien zum Hit Österreich gegen Deutschland kommt.

Die Heimspiele der Österreicher wird der ORF übertragen. Für ATV bedeutet das an insgesamt fünf Matchtagen der WM-Quali: Es gibt in "WM-Volltreffer Kompakt" ab 23 Uhr jeweils eine Zusammenfassung des Österreichs-Spiels sowie der anderen Begegnung (am Dienstag Schweden – Kasachstan, mit Expertengast Paul Breitner). Piesczek: "Da bekommen wir die Bilder vom ORF, und an jenen Tagen, die wir live anbieten, wird es umgekehrt sein."

Und ab welchem Marktanteil wäre die Mission erfolgreich? "Ich will mich nicht mit Zahlen verrückt machen", sagt Ex-Fußballer Piesczek. "Für uns ist die WM-Quali ein absolutes Highlight. Hauptsache, die Kugel rollt." Kommentieren werden die Spiele Philip Paternina, den sich ATV von SKY ausgeborgt hat, und Philipp Krummholz.

Spannung könnte sich vor allem im Finish ergeben. Drei der letzten vier Spiele der Österreicher finden auswärts statt, und da Piesczek an diese Mannschaft glaube wie lange nicht mehr, "hoffe ich, dass es da um alles geht. Für den Fußball wäre es ein Segen. Und für ATV wohl auch."