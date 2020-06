Violette Erkenntnis nach dem Arbeitssieg

Der Lärmpegel in Fußballerkabinen verrät viel über die Befindlichkeit einer Mannschaft. Nach Siegen wird da gerne einmal gesungen und gejohlt, aber aus der Gästekabine im Innsbrucker Tivolistadion drang am Samstagabend kaum ein euphorischer Laut nach außen. Ein Zeichen, dass die Spieler der Wiener Austria den 1:0-Auswärtssieg richtig, weil nüchtern eingeschätzt haben. "Wir haben uns diese drei Punkte in erster Linie erkämpft", analysierte Kapitän Manuel Ortlechner und sprach damit seinem Trainer aus der Seele. "Das war ein hartes Stück Arbeit", musste sich denn auch Ivica Vastic eingestehen.



Auch ihm dürften die Abstimmungsprobleme in der Offensive nicht entgangen sein, die fehlenden Ideen, die mangelnde Durchschlagskraft. Vastic mahnt deshalb zur Geduld: "Man darf nicht vergessen, dass wir mit Barazite und Junuzovic zwei wichtige Stationen in unserer Mannschaft verloren haben."