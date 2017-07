Viertelfinale für ÖFB-Team: So reagiert das Netz

Was den Herren im vergangenen Jahr bei der Europameisterschaft in Frankreich nicht gelang, schafften heuer die ÖFB-Damen. Mit einem 3:0 Sieg über Island sicherten sich die Österreicherinnen Platz eins in der Gruppe C vor den favorisierten Französinnen. In der KO-Phase erwartet Österreich das zweitplatzierte Team aus der Gruppe D.

Im Internet ließen Prominente und Politiker ihrem Jubel freien Lauf. Christian Kern und Sebastian Kurz gratulierten den Damen zu diesem historischen Erfolg. Bei ihrem EM-Debüt schafften sie es gleich ins Viertelfinale - sogar als Gruppenerste.

Platz im Trockenen: "Vorwärts Österreich schieß ein Tor, schieß ein.."✌️@HPDoskozil #ISLAUT pic.twitter.com/WV4toh3DeH — Christian Kern (@KernChri) 26. Juli 2017

3:0. Gruppensieger. Grandioser Erfolg - taktisch, läuferisch einfach top. Herzlichen Glückwunsch an unser Team. #ISLAUT @oefb1904 — Christian Kern (@KernChri) 26. Juli 2017

Verteidigungs- und Sportminister Hans Peter Doskozil feuerte die Österreicherinnen vor Ort in Rotterdam an. Gemeinsam mit der Salzburger Landesrätin Martina Berthold posierte er für ein Erinnerungsfoto.

Berthold ließ es sich weitere Fotos mit den Spielerinnen nicht nehmen. Sie posierte mit Torfrau Zinsberger und Torschützin Zadrazil.

Voller Anerkennung für die Leistung zeigte sich auch die Fachwelt und die Wiener Austria. Das Magazin ballesterer twitterte kühl: "Wenn's laft, dann laft's."

Herzliche Gratulation an das tolle @oefb1904 Frauen-Team zum Aufstieg ins EM-Viertelfinale!#WEURO2017 #OneHeartOneGoal — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 26. Juli 2017

Der sportaffine kurier.at-Redakteur Tom Schaffer fieberte ebenfalls mit zahlreichen Fans mit. Seitenhiebe auf die erfolglosen Männer wurden sich nicht verkniffen.

#ISLAUT

Echtes Traumspiel, gratuliere zum wohlverdienten Sieg und Aufstieg ins Viertelfinale! ????????????⚽ — Kronthaler (@robsn2000) 26. Juli 2017

"Ich glaub, Mädchenösterreich kann besser Fußball spielen als Bubenösterreich", sagt der 6jährige Experte #ISLAUT — Leo Szemeliker (@leo_szem) 26. Juli 2017

#WEURO2017

Super !! ????????

Kann man nicht oft genug sagen!#ISlaut — Jürgen Zellner (@Zelli_J) 26. Juli 2017

Bravo Ladies! Spielen tollen Fußball und weniger mimimi, als bei den Männern ???? #ISLAUT — Tom Ehrenberger (@TomEhrenberger) 26. Juli 2017

Gefeiert wurde übrigens nach dem Erfolg auch. Erst im Stadion, dann im Teambus.