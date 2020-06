Viennas Warten aufs Offensiv-Feuerwerk

"Das wird noch eine lange Reise bis zum achten Platz", konstatierte Alfred Tatar nach dem torlosen Remis gegen St. Pölten am Freitag. Nicht verärgert oder gar enttäuscht klangen die Worte des Vienna-Trainers, sondern realistisch.

Einen Punkt hatten die Döblinger gerettet. Und das vor allem, weil wieder einmal die Defensive rund um Schlussmann Thomas Dau eine solide Leistung gezeigt hatte. Aber: "Nach vorne ist momentan nicht viel drinnen. Wir hoffen, dass der Knopf bald aufgeht", sagt Tatar, der auch im vierten Frühjahrsspiel wenige gefährliche Angriffe seiner Mannschaft sah, weil ...

... der beste Torschütze, Marjan Markovic, der sich wegen seines Muskelfaserrisses zu einem Wunderheiler in seiner serbischen Heimat begeben haben soll, den Wienern noch immer fehlte;

... die Döblinger im Angriff mitunter zu zögerlich handelten. Auch die Sturmspitze Rade Djokic ließ vor dem Tor die letzte Konsequenz vermissen;

... zu viele unpräzise Pässe und hohe Bälle gute Spielansätze zunichte machten;

... auch Neuzugang Nacho Verdés, der im Winter aus der dritten spanischen Liga nach Döbling wechselte, noch nicht so stark in Erscheinung getreten ist, wie es Alfred Tatar nach den Trainingsleistungen von ihm erhofft hatte: " Da habe ich einiges gesehen, was mir gefallen hat."

Inzwischen wartet die Vienna bereits seit neun Runden (21. Oktober 2011) auf einen vollen Punkt­gewinn.