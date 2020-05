Video: Traumtor 'Made in USA'

Traumtor in der höchsten Spielklasse im nordamerikanischen Fußball, der Major League Soccer: Darlington Nagbe hat einen Abpraller des gegnerischen Goalies sehr gefühlvoll verwertet. Er nahm ihn direkt an, gaberlte die Kugel zweimal gekonnt mit dem rechten Fuß und versenkte das Spielgerät danach im rechten Kreuzeck. Der 20-Jährige spielte nach einer langwierigen Verletzung erst vor drei Monaten das erste Mal in einer Profi-Liga. Zuvor war er lediglich in einer College-Mannschaft aktiv.



Das Tor gegen Sporting Kansas war das erste Profi-Tor seiner Karriere. Punkte hat es seinem Team leider nicht gebracht, am Ende verloren die Portland Timbers mit 1:2, doch Nagbes Tor geht um die Welt.

Sehen Sie selbst.