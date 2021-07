Video: Fans zünden das eigene Stadion an

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die türkischen Fußball-Fans zu den heißblütigsten in Europa zählen. Dass sie dazu neigen, ihre Aggressivität neben und sogar auf dem Fußballplatz auszuleben, ebenso wenig. Was sich die Fans des Eskisehirspor im Saisonfinale der türkischen Süperlig leisteten, übertrifft so manche Vorstellungskraft.

Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Istanbul Basaksehir in der vorletzten Runde droht dem Klub von Ex-Sturm-Spieler Anel Hadzic mit drei Punkten Rückstand auf den rettenden 15. Rang der Abstieg. Das Siegestor für die Gäste fiel in der 93. Minute, was die heimischen Fans dermaßen in Rage brachte, dass sie nach Spielschluss komplett ausrasteten.

Sie rissen Sitze aus den Angeln, zündeten Banner an und legten Feuer. Einige Minuten später standen große Teile des Stadions in Flammen.