Video: Alkmaar-Tormann tritt Fan

Es passierte am Mittwoch in der Amsterdam Arena. Ajax führte im Cup-Achtelfinale gegen Alkmaar 1:0, als in der 37. Minute plötzlich ein Fan auf das Spielfeld stürmte, um Alkmaar-Torhüter Esteban Alvarado zu attackieren.



Der Costaricaner nahm die Herausforderung an. Mehr noch: Er überwand seinen Kontrahenten in Kickbox-Manier. Danach trat der 22-jährige Torhüter den am Boden liegenden 19-jährigen Platzstürmer zwei Mal. Die Folge: Rot für den Torhüter. "Das ist eine Tätlichkeit gegen einen Zuseher, die auch als solche im Regelwerk definiert ist", betont der Wiener FIFA-Referee Harald Lechner.



Anderer Meinung ist die Anklagevertretung des niederländischen Verbandes. Die Attacke Alvarados hätte nicht mit einem Platzverweis bestraft werden müssen. Deshalb wurde die nach einer Roten Karte zwingend vorgesehene Pflichtspiel-Sperre auch aufgehoben. Dem Keeper wurde zugutegehalten, er sei "hinterrücks überfallen worden und konnte den Angreifer nicht sehen".