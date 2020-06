Verwirrung um Gludovatzs Dienstantritt

"So bald wie möglich" will Sturm-Präsident Christian Jauk seinen neuen Sport-Geschäftsführer arbeiten lassen, lieber schon heute als erst morgen. Doch er wird noch etwas auf den Amtsantritt von Paul Gludovatz warten müssen. "Am Sonntagabend ist ein Vertragsbeginn mit 1. Juni vereinbart worden. Wahrscheinlich wird es aber schon am 1. Mai losgehen", sagte Gludovatz der APA. Gemeinsam mit dem neuen Coach soll dann ein neuer Kader für die nächste Saison zusammengestellt werden.



Trotzdem zu spät? In Graz zeigt man sich überrascht: "Wir dachten auch, er fängt am 1. April bereits an", sagt Hans Lang. Egal. Gemeinsam mit dem Noch-Trainer hat der Sport-Koordinator ohnehin die Hausaufgaben schon erledigt. " Franco Foda und ich haben die nächste Saison bereits durchgeplant. Zumindest, was die Termine, aber auch einige Spieler betrifft", sagt Lang.