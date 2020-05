Vermeintlicher Frieden in Graz

Weihnachtsfrieden? Sturm-Präsident Gerald Stockenhuber und Trainer Franco Foda taten zumindest am Rande der 1:3-Niederlage gegen AEK so, als wäre nie etwas vorgefallen. "Wir haben noch ein Spiel in Ried und werden dann in Ruhe in die verdienten Weihnachtsferien gehen", sagt Präsident Gerald Stockenhuber. Und Foda schließt sich an: "Wir haben einige Dinge ausgesprochen."

Dennoch wird Meistertrainer Foda spätestens ab 1. Juni nicht mehr Sturm-Coach sein. Zuletzt verdichteten sich Anzeichen, dass Foda schon im Winter geht. Unter anderem lockt die Deutsche Bundesliga. Zumindest in Berliner Boulevard-Kreisen galt Foda als Nachfolge-Kandidat für Trainer Markus Babbel bei Hertha.