Verletzungswelle bei den Salzburgern

Die Tränen flossen in Strömen in der Salzburger Kabine. In der Nachspielzeit der Nullnummer gegen Rapid hatte sich Alan das Knie überdreht und mit einer Bahre abtransportiert werden müssen. Allen 15.500 Augenzeugen war sofort klar: Da ist etwas Schlimmeres passiert.



Dies wurde durch die erste Diagnose kurz nach Spielschluss untermauert: Kreuzbandriss. Eine MRI am Montagvormittag bestätigte die Befürchtungen: Der Brasilianer hat einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie erlitten und wird zumindest ein halbes Jahr ausfallen.