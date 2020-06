Verkehrte Mattersburger Fußball-Welt

Letzte Saison gab es für die Burgenländer zwei Heimniederlagen gegen Wr. Neustadt, darunter beim Ligaauftakt. Nach diesem schlechten Start holten die Mattersburger im ersten Meisterschaftsviertel ganze vier Punkte.

Am Samstag hat es die Mannschaft von Franz Lederer besser gemacht: Die Burgenländer gewannen gegen Wr. Neustadt 2:0 und feierten damit den ersten Auftaktsieg seit 2007. Nach dem hart erarbeiteten Erfolg durfte der Coach durchatmen: "Die Augenhöhe-Gegner muss man schlagen, das haben wir getan. Wir haben noch Luft nach oben." Michael Mörz, in den vergangenen beiden Jahren oft nur noch Joker, durfte von Beginn spielen und erzielte ein Tor. Der junge Thorsten Röcher brachte nach seiner Einwechslung frischen Wind und traf ebenfalls. Und Neuzugang Lovin durfte kurz spielen. Der routinierte Rumäne wird am kommenden Wochenende in Salzburg wichtig sein.

Die Wr. Neustädter hingegen mussten den wenigen Möglichkeiten, die sie hatten, aber vergaben, nachtrauern. Trainer Heimo Pfeifenberger: "Wir haben vorne die Bälle zu schnell verloren." Und dann auf der Seite Fehler gemacht. "Das müssen wir besser machen. Denn Rapid wird ebenfalls viel über die Flügel kommen."