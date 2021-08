Verdacht auf Knöchelbruch bei ÖFB-Teamverteidiger Lainer

Die zweite Runde der deutschen Bundesliga hat ÖFB-Teamchef Franco Foda gleich zwei Hiobsbotschaften gebracht. Foda muss für die bevorstehenden Spiele in der WM-Qualifikation auf Stürmer Sasa Kalajdzic und Außenverteidiger Stefan Lainer verzichten. Nachdem sich Stuttgart-Torjäger Kalajdzic am Freitag eine Schulterverletzung zugezogen hatte, musste Lainer am Samstag mit Verdacht auf Knöchelbruch vom Platz.