Vastic und die Lücken der Erinnerung

Am Grazer Straflandesgericht ist am Dienstag der Prozess gegen Hannes Kartnig und sieben Mitbeschuldigte aus dem Umfeld des Fußball-Bundesligisten Sturm Graz fortgesetzt worden.



Dem ehemaligen Präsidenten des Klubs wird schwerer Betrug, betrügerische Krida, grob fahrlässige Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen sowie Steuerhinterziehung vorgeworfen. Im Mittelpunkt des Verhandlungstages stand der ehemalige Stürmer-Star Ivica Vastic.



Eigentlich hätte Vastic bereits vorige Woche im Gericht erscheinen sollen, doch er war nicht gekommen. Diesmal erschien er pünktlich, ganz in Schwarz gekleidet und entschuldigte sich gleich zu Beginn: "Ich habe den Termin übersehen, ich war lange auf Urlaub und habe den 14. Juli gespeichert gehabt."



Doch Richter Karl Buchgraber teilte ihm ungerührt mit, dass er die Ordnungsstrafe von 1.000 Euro trotzdem zahlen müsse. "Sie haben eine gewisse Vorbildwirkung, sie sind ein bekannter und berühmter Fußballer", begründete der Richter seine Unnachgiebigkeit. "Er könnte ja 500 Euro für einen sozialen Zweck spenden", schlug einer der Verteidiger vor. "Hören Sie mit diesem Kitsch auf", fuhr da sofort Staatsanwalt Johannes Winklhofer dazwischen.