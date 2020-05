Unglückliche Niederlage für Österreich

Dietmar Constantin reagierte, ließ zur Pause den (bis dahin bemühten) Rapidler Stefan Kulovits anstelle vom Rieder Daniel Royer in der Kabine und blies ab der 54. Minute noch mehr zu Offensive, als er mit Erwin Hoffer (anstelle von Junuzovic) eine zweite Sturmspitze brachte.



Trotzdem wurde das Publikum ungeduldig. Gerade als es zu pfeifen begann, gelang Hoffer per Kopf nach Flanke von Klein der verdiente Anschlusstreffer zum 1:2 (62.). Ausgerechnet dem kleinsten Österreicher. Ausgerechnet dem Mann, der vor 861 Tagen die bislang einzigen österreichischen Länderspieltore im Wörthersee-Stadion erzielt hatte.



Damals, am 1. April 2009, war in der EM-Qualifikation gegen Rumänien zwar 2:1 gewonnen, aber keinesfalls besser als am Mittwoch kombiniert worden. Wie schon im Juni gegen Deutschland und Lettland war auch gegen die Slowaken (nicht zuletzt dank Alaba) eine spielerische Steigerung zu erkennen. Ein schwacher Trost für den Teamchef. Er wird an Resultaten gemessen werden.