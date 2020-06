UEFA prüft Finanzen des VW-Klubs

Dass die UEFA durchaus bereit ist, drakonische Strafen wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay auszusprechen. Das bekamen im Mai Manchester City und Paris SG zu spüren. Der englische Meister und der französische Titelträger mussten jeweils eine Strafe in Höhe von 60 Millionen Euro zahlen. Es waren die höchsten jemals verhängten Bußgelder in der Geschichte der UEFA. Zudem durften beide Teams für die Champions League nur einen Kader von maximal 21 statt 25 Spielern melden. ManCity ist zudem dazu verurteilt worden, die Transferausgaben "deutlich zu reduzieren". Zudem durften die Ausgaben für Gehälter nicht höher als vergangene Saison sein.

Das Ziel des Financial Fairplay ist, dass die europäischen Vereine nicht mehr über ihre Verhältnisse leben und sich so Wettbewerbsvorteile verschaffen. Die Klubs sollen nur noch so viel ausgeben dürfen, wie sie einnehmen.