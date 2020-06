UEFA: Ein Gemurkse ohne Ende

Es klingt nach Verhöhnung. „Die UEFA hat die Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs, den Antrag des FC Salzburg auf eine einstweilige Verfügung hinsichtlich der Wiederaufnahme in die UEFA-Champions-League abzuweisen, begrüßt“, verlautbarte der europäische Fußball-Verband auf seiner Homepage.

Der Mittwoch war der Höhepunkt eines Gemurkse, für das die Gremien des mächtigsten Kontinentalverbandes der Fußballwelt verantwortlich sind. Erst knapp drei Stunden vor der offiziellen Beginnzeit des Champions-League-Play-off-Spieles zwischen Fenerbahçe Istanbul und Arsenal London stand fest, dass das Spiel angepfiffen werden darf.

Denn da hatte der Internationale Sportgerichtshof ( CAS) in Lausanne einen Dringlichkeitsantrag von Salzburg abgelehnt. Österreichs Vizemeister, der in der 3. Qualifikationsrunde an Fenerbahçe gescheitert war, hatte den Platz der Türken im Champions-League-Play-off gefordert, weil diese für den Europacup gesperrt sind und nur dank eines vom CAS angenommenen Dringlichkeitsantrages am Europacup teilnehmen dürfen.