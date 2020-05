U20-WM-Finale im Zeichen der Gegensätze

Wie vor 20 Jahren lautet das Finale bei der U-20-WM Brasilien gegen Portugal. Damals setzten sich in Portugal die Herren Luis Figo und Rui Costa gegen die Herren Roberto Carlos und Giovane Elber nach einem 0:0 im Elferschießen durch. Am Sonntag um drei Uhr morgens (MESZ) heißen in Kolumbien die Hauptdarsteller Henrique, Philippe Coutinho und Dudu sowie Mika und Nuno Reis.



Brasilien hat auf dem Weg ins Endspiel 15 Tore geschossen, Philippe Coutinho und Dudu jeweils drei, Henrique gar fünf. Er hat damit so viele Treffer auf dem Konto wie sämtliche portugiesischen Spieler im ganzen Turnier erzielt haben. Nach einem enttäuschenden Auftakt mit dem 1:1 gegen Ägypten kam Brasilien aber in Schwung: Einem 3:0 gegen Österreich folgte ein 4:0 gegen Panama, was am Ende zum Gruppensieg reichte. Auch durch das Achtelfinale brauste die Seleção mühelos und schlug die bis dahin überraschend guten Saudi-Araber mit 3:0. Gegen Mitfavorit Spanien gab es im Viertelfinale ein 2:2 mit anschließendem Sieg im Elferschießen. Mexiko wurde im Semifinale 2:0 geschlagen.



Die Seleção ist nach dem Semifinalerfolg gegen Mexiko bereits seit 13 Spielen ohne Niederlage und erreichte zum achten Mal das Finale einer U-20-Weltmeisterschaft. Vier Mal haben die Brasilianer den Titel geholt.