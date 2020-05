U20-Teamchef hofft auf Verstärkung

Mit David Alaba und Aleksandar Dragovic scheinen zwei prominente Namen nicht im vorläufigen Aufgebot für Kolumbien auf. Teamchef Andreas Heraf hat am Mittwoch erst 18 Spieler nominiert, drei Plätze hält er noch offen bis zum 15. Juli, wenn der Kader der FIFA offiziell bekannt gegeben werden muss.



Bei Dragovic macht sich Heraf noch leise Hoffnungen, dass Basel den Innenverteidiger weglässt. Denn gerade in der Verteidigung ist der Kader noch recht dünn. Richard Windbichler ( Admira) ist verletzt, auch Bernhard Janeczek ( Gladbach).



Mahmud Imamoglu geht von der Vienna in die 2. türkische Liga. Die besten Chancen auf eines der drei Last-Minute-Tickets hat daher der Austrianer Lukas Rothpuller. Eines davon hält er bis zum Schluss auch noch für Raphael Holzhauser frei. Den wollen die Stuttgarter ebenso nicht fliegen lassen wie Alexander Aschauer. Nur Kevin Stöger stellen die Schwaben ab.