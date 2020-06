Nur ein Sieg fehlt für das WM-Ticket

Österreichs Nachwuchskicker stehen am Samstag (16.30 Uhr, Dubnica nad Váhom) im letzten Gruppenspiel der EM-Endrunde in der Slowakei vor einem Entscheidungsspiel. Die Mannschaft von Hermann Stadler hat es gegen die Schweiz selbst in der Hand, sich für die Weltmeisterschaft im Herbst zu qualifizieren. Ein Sieg bedeutet das Flugticket in die Vereinigten Arabischen Emirate.