TV-Rechte: Rapid droht

Die Fußball-TV-Rechte werden in Europa zumeist zentral vermarktet. Der jeweiligen Liga bleibt es dann überlassen, wie diese Einnahmen aufgeteilt werden. Eine Ausnahme ist Spanien, wo die beiden Giganten Real Madrid und FC Barcelona fast die Hälfte des gesamten Kuchens erhalten. Die anderen Vereine laufen traditionell Sturm gegen diese ungleiche Verteilung, die jedoch dadurch erreicht wird, dass die Klubs ihre Rechte unabhängig voneinander vermarkten.

In Deutschland wurden in der vergangenen Saison insgesamt 378 Millionen Euro an die 18 Erstligisten ausgeschüttet. Von der Saison 2013/14 an erhält der DFL dann bis 2017 jährlich 628 Millionen Euro, den Zuschlag erhielt Mitte April der zum Imperium von Medienzar Rupert Murdoch gehörende Bezahlsender Sky. Für die Verteilung der TV-Gelder ist in Deutschland die aktuelle Platzierung eines Vereins in der laufenden Saison sowie das Abschneiden in den vergangenen drei Spielzeiten maßgeblich.

In England wird die Hälfte der TV-Einnahmen als fixer Anteil gleichmäßig auf die Klubs aufgeteilt. 25 Prozent werden je nach Platzierung vergeben, 25 Prozent je nach TV-Präsenz des jeweiligen Vereins. Den größten Teil des Rechtepakets erwarb im Juni der Bezahlsender BSkyB. Der Murdoch-Sender darf pro Saison 116 Premier-League-Partien zeigen und muss dafür für drei Jahre insgesamt 2,8 Milliarden Euro zahlen.

In Italien lassen sich Sky und Mediaset die Serie A bis 2015 jährlich 830 Mio. Euro kosten. Verteilt wird in drei Stufen, wobei 40 Prozent in gleichen Teilen an die Klubs gehen. 30 Prozent werden gemäß der sportlichen Erfolge der vergangenen Jahre, 25 anhand der Anzahl der organisierten Fans verteilt. Die restlichen fünf Prozent richten sich nach der Größe der Stadt, in der der jeweilige Verein beheimatet ist.