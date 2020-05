Turbulentes Finish auf dem Tivoli

Wacker-Abwehrchef Inaki Bea hatte kurz vor Ende zum 1:1 ins eigene Tor getroffen (1:1). Der Startschuss zu einem emotionalen Hin- und Her. Als Merino in der 90. Minute den Ball über die Linie drückte, schien der Innsbrucker Heimsieg sicher. Doch die Admira schlug noch einmal zurück. In der allerletzten Minute der Nachspielzeit fälschte Schreter einen Freistoß von Emin Sulimani ins eigene Tor ab.



Ein verdienter Punktegewinn für die Niederösterreicher. In der ersten Halbzeit hatte Goalie Berger zwei Mal gegen Perstaller gerettet. Nach der Pause war die Admira dann die couragiertere Mannschaft, während die Tiroler ihre Führung nur verwalten wollten und für ihre Passivität mit dem dritten Remis in Serie bestraft wurden.