Tschechien - Portugal: Teamplayer Ronaldo

Tschechien muss aber auch auf Nani ( Manchester United) aufpassen, der im Dribbling fast genauso stark ist wie der Superstar von Real Madrid. Ganz hinten verteidigt der beinharte Pepe, "einer der besten Abwehrspieler der Welt", wie selbst Mesut Özil halb ehrfürchtig, halb anerkennend über seinen Klubkollegen von Real Madrid sagt. Dazu hat Portugal eine der wenigen Mannschaften auf dieser Welt, die sich keine Sorgen auf der Linksverteidiger-Position machen müssen. Dort spielt Fabio Coentrão souverän.



"Ich bin stolz auf das, was wir hier als Team erreicht haben", sagt Portugals Trainer Paulo Bento. "Unsere Teamleistung macht mich wirklich stolz." Der nicht immer unumstrittene Coach betont das deshalb so sehr, weil seine Mannschaft bei der EM bisher alles widerlegt hat, was ihr auch in der Heimat ständig vorgehalten wurde. Etwa dass Superstar Ronaldo sich intern völlig isoliere durch sein diven­haftes Verhalten.



Letzteres kann allein deshalb kaum sein, weil zwischen Ronaldo und einigen Mitspielern enge Verbindungslinien bestehen. Mit Nani oder Miguel Veloso hat er schon in der Jugend zusammengespielt. Und Pepe ist auch in Madrid einer seiner besten Haberer. " Cristiano ist der beste Spieler der Welt", meinte Pepe noch vor dessen zwei Toren gegen die Niederlande. "Er zeigt auch im Nationalteam, dass er ein großartiger Kapitän ist." Am Donnerstag bedarf es wieder einer Bestätigung.