Trencin: Das gute Los liegt für Rapid so nah

Ein großer Vorteil für Rapid wird der Heimvorteil sein. Das Hinspiel am 18. August wird nämlich in Zilina stattfinden, weil Trencin kein geeignetes Stadion hat. Im Rückspiel am 25. August in Hütteldorf soll dann der sechste Einzug in die Gruppenphase in acht Jahren geschafft werden. In Zilina hat übrigens Matej Jelic so oft getroffen, dass er sich vor einem Jahr zum Kauf empfahl.

Für Rapid spricht ebenfalls, dass Trencin im Sommer – so wie die Wiener – die besten Spieler verloren hat. Die Neuzugänge sind aber nicht so stark (und auch nicht so teuer) wie bei den Hütteldorfern. Besonders eindrucksvoll präsentierte sich Ivan Mocinic, der gegen Weißrusslands Cupsieger gleich den Takt vorgab. "Ich kann es noch besser", kündigte der 23-Jährige an.

Trencins Antreiber Matus Bero, 20, wechselte hingegen um zwei Millionen Ablöse zu Trabzonspor. Und Flügelstürmer Gino van Kessel um 1,2 Millionen Euro zu Slavia Prag. Der 23-jährige Niederländer ist Austrianern noch als ehemaliger Testkandidat in Erinnerung. Bero und Van Kessel kamen gemeinsam 2015/’16 auf 48 Scorerpunkte für den Double-Sieger. Nicht ganz so eindrucksvoll verlief das Engagement von Stefan Maierhofer. Der Ex-Rapidler spielte im Frühjahr 200 Kilometer von Wien entfernt, kam bei 13 Einsätzen auf drei Tore – und kann zwei weitere Titel im Lebenslauf vermerken.

Neben Maierhofer und Jelic können auch der slowakische Teamtormann Jan Novota und Ex-Rapidler Peter Hlinka Infos zu dem erst 1992 gegründeten Klub liefern.