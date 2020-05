Traumeinstand für Peter Pacult

Vor über 31.000 Besuchern in der Red Bull Arena von Leipzig hatten sich die Wolfsburger uninspiriert und ohne Leidenschaft präsentiert. Dies spielte Leipzig voll in die Karten. "Das Entscheidende war, dass wir giftiger agiert haben als Wolfsburg", sagte ein zufriedener Pacult. "Wir haben uns mit dem Mut der Verzweiflung in die Schlacht geworfen."



Sein Gegenüber Felix Magath verpackte in sein Lob für den Viertligisten Kritik an den Mängeln in seiner Mannschaft. "RB war präsent. Die waren von Anfang an voll da, die waren gleich im Spiel, wollten was. RB hat Tempo gemacht." Nach dem peinlichen Pokal-K.o. kündigte er Konsequenzen an. "Wenn man so schlecht gegen einen Viertligisten spielt, stimmt etwas nicht", meinte Magath.



Drei Gegentore des überragenden Frahn in einer Spielhälfte, mangelhafte Einstellung und eine desaströse Abwehr machten Wolfsburgs Traum vom Finale zunichte. Dafür waren die Treffer von Srdjan Lakic (25.) und Hasan Salihamidzic (28.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich zu wenig. "Wir haben unser erstes Saisonziel ziemlich früh nicht erreicht", konstatierte Magath ernüchtert.



Das Aus wollte Magath nicht am Fehlen des aussortierten Spielmachers Diego festmachen. "Gegen eine Klassen tiefere Mannschaft muss man auch ohne einen Diego selbst das Spiel bestimmen und in die Hand nehmen", sagte der Trainer.



RB Leipzig hingegen hatte seinen Star des Abends auf dem Platz: Daniel Frahn, im Vorjahr vom Drittligisten SV Babelsberg gekommener Stürmer und dreifacher Torschütze. "Wir waren perfekt vorbereitet", sagte der 24-Jährige, der sich praktisch über Nacht einen Namen machte. Pacult hatte den um 200.000 Euro verpflichteten Angreifer vor der Saison zum neuen Kapitän bestimmt. "Der knipst auch im Training die unmöglichsten Dinger rein", befand der Floridsdorfer.