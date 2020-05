Traum vom Champions-League-Fixplatz

Die Europacup-Rückspiele in dieser Woche sind zwar nicht mehr ganz so positiv verlaufen wie die Hinspiele, statt drei Siegen gab es nur einen Erfolg ( Austria), ein Remis ( Salzburg) und eine Niederlage (Sturm). Aber das Wichtigste wurde erreicht: Alle Bundesliga-Vertreter stehen in der dritten Qualifikationsrunde.



Im UEFA-Saisonranking liegt Österreich nach zwei Qualifikationsrunden zwar derzeit nur auf Platz 24, in der viel wichtigeren UEFA-Fünfjahreswertung haben die bisher 1,125 erreichten Punkte aber einen durchaus positiven Effekt.



Der wichtige 15. Platz wurde verteidigt - dieser garantiert dem Meister und dem Vizemeister in der Saison 2013/'14 je einen Startplatz in der Champions-League-Qualifikation. Dazu wurde aber auch der Rückstand auf die vor Österreich platzierten Ligen verkürzt. Die Schweiz (Rang 14) hat nur mehr 1,575 Punkte mehr als die Bundesliga, Belgien (Rang 13) 2,275 Punkte.