Transfergerücht um Arnautovic

Die Herbstsaison ist für Marko Arnautovic durchaus erfreulich verlaufen: Mit fünf Toren und fünf Assists in 16 Spielen ist der Österreicher hinter Nils Petersen und gleichauf mit Aaron Hunt nach Scorerpunkten zweitbester Bremer.



Vor allem in der zweiten Hälfte der Hinrunde ist Arnautovic immer besser in Form gekommen und dürfte sich damit auf den Wunschzettel einiger Vereine gespielt haben. Zum Beispiel auf jenen des VfL Wolfsburg, wie die Wolfsburger Allgemeine Zeitung berichtet.

"Man kann nicht ausschließen, dass es Transfers zwischen beiden Vereinen gibt", hatte Werders ehemaliger Sportdirektor Klaus Allofs nach seinem Wechsel zum VfL gemeint. Allofs war es auch, der Arnautovic von Twente Enschede in die deutsche Bundesliga geholt hatte und dabei die Wolfsburger ausstach.