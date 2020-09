Transfer-Ticker: Schalkes Burgstaller wechselt nach St. Pauli

Kevin-Prince Boateng wechselt zum italienischen Zweitligisten AC Monza. Das bestätigte ein Sprecher des Klubs von Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi. Der gebürtige Berliner war zuletzt vom Serie-A-Klub Fiorentina an Besiktas Istanbul ausgeliehen. Der 83-jährige Berlusconi hatte den Klub vor zwei Jahren gekauft. Im Sommer war Monza in die Serie B aufgestiegen und strebt nun den Sprung in die Serie A an. Boateng war im Sommer 2018 von Eintracht Frankfurt zunächst zu Sassuolo Calcio gewechselt. Von dort ging es für den 33-jährigen Offensivspieler zum FC Barcelona und dann nach Florenz. Der ghanaische Nationalspieler war in der deutschen Bundesliga auch für Hertha BSC, Borussia Dortmund und den FC Schalke 04 aktiv und stand unter anderem auch bei Tottenham Hotspur und AC Milan unter Vertrag.