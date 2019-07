Transfer-Ticker: Ribery ist kein Kandidat in Frankfurt

23.7. Für eine Klub-Rekordsumme lässt der deutsche Bundesligist Hoffenheim Stürmer Joelinton zum Premier-League-Klub Newcastle United ziehen. Der 22-jährige Ex-Rapidler unterschrieb in England einen Vertrag bis 2022, sein Abgang sei der "finanziell bislang größte Transfer in der Geschichte" des Klubs, teilte Hoffenheim mit. Englischen Medien zufolge fließt eine Ablösesumme von 44 Millionen Euro plus neun Millionen an möglichen Boni an die Deutschen. Bisheriger Rekordwechsel Hoffenheims war der von Roberto Firmino im Jahr 2015 für 41 Millionen Euro zum FC Liverpool. "In der Premier League zu spielen ist für mich auch die Erfüllung eines sportlichen Traums", erklärte Joelinton, der zwei Jahre auf Leihbasis bei Rapid gespielt hatte. Rapid soll durch Joelintons Wechsel eine Solidaritätszahlung (Ausbildungsentschädigung) von rund einem Prozent der Ablösesumme, also etwa 450.000 Euro, kassieren.