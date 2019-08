Transfer-Ticker: Renato Sanches verlässt die Bayern

21.8. Der deutsche Bundesligist Bayer Leverkusen ist laut Sport Bild am Kroaten Dejan Lovren interessiert. Der Innenverteidiger, der beim FC Liverpool unter Vertrag steht, wäre laut englischen Medien für eine Ablösesumme in Höhe von 15 Millionen Euro zu haben. Die Leverkusener streben allerdings ein Leihgeschäft an. Lovren, der mit Kroatien im vergangenen Sommer Vize-Weltmeister wurde, hat seinen Stammplatz in der von Jürgen Klopp trainierten Mannschaft verloren.