Transfer-Ticker: Portugiese Ferreira verlässt Sturm

5. 7. Meister Salzburg gab Offensivspieler Mathias Honsak in die zweite deutsche Liga fix an den SV Darmstadt ab. Der 22-Jährige, zuletzt bei der U21-EM im Einsatz, unterschrieb einen Dreijahresvertrag. In der vergangenen Saison war der Wiener an Holstein Kiel verliehen.