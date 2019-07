Transfer-Ticker: Flögel wird neuer Trainer von Wr. Neustadt

5.7. Norwegens einstiges Wunderkind Martin Ödegaard kehrt nach Spanien zurück. Der Primera-División-Klub Real Sociedad San Sebastián verpflichtete den 20 Jahre alten Mittelfeldspieler von Real Madrid für eine Saison auf Leihbasis. Real hatte den norwegischen Nationalspieler zunächst im Jänner 2017 für eineinhalb Jahre an den SC Heerenveen und in der abgelaufenen Spielzeit an Vitesse Arnheim - die beide in der niederländischen Eredivisie spielen - ausgeliehen. Ödegaard war als 16-Jähriger 2015 zu Real Madrid gewechselt und war dort als Jahrhunderttalent vorgestellt worden. Mit 15 Jahren hatte er sein erstes Länderspiel für Norwegen bestritten. Bei Real schaffte er allerdings nicht den Durchbruch, für die erste Mannschaft kam er lediglich in zwei Pflichtspielen zum Einsatz.