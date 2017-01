Transfer-Ticker: Der Deadline Day

29.1. Der FSV Mainz hat sich für die Rückrunde in der deutschen Fußball-Bundesliga namhaft verstärkt. Wenige Stunden vor der Partie gegen Borussia Dortmund hat der Club von Karim Onisiwo am Sonntag Bojan Krkic vom englischen Premier-League-Club Stoke City, wo Marko Arnautovic unter Vertrag ist, bis zum Saisonende ausgeliehen. Der 26-jährige Offensivspieler stand von 2007 bis 2011 beim FC Barcelona unter Vertrag, mit dem der Spanier zweimal die Champions League gewann. Seine weiteren Stationen waren AS Roma (2011/12), AC Milan (2012/13) und Ajax Amsterdam (2013/14), ehe er nach England wechselte.