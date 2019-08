Transfer-Ticker: Basel verliert Topstürmer an West Ham

7.8. Die Admira könnte nach Sasa Kalajdzic (zum VfB Stuttgart) und Marin Jakolis (zu Hajduk Split) einen weiteren Stürmer verlieren: Der englische Zweitliga-Aufsteiger FC Barnsley zeigt großes Interesse an Patrick Schmidt. Laut KURIER-Informationen befindet sich der Manager des 21-Jährigen aktuell zu Verhandlungen in England. Die Admira soll allerdings nicht allzu großes Interesse haben, einen weiteren Spieler zu verkaufen. Dazu drängt die Zeit. In England endet die Sommertransferzeit nämlich bereits am Donnerstag.