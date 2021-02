Transfer-Splitter: Austria verleiht Max Sax zu Admira

Max Sax wechselt mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis zu seinem Stammverein Admira. Der Mittelfeldspieler, der bei der Austria noch bis Sommer 2022 einen Vertrag hat, wird vorerst bis Saisonende in der Südstadt spielen. Der 28-Jährige, der es heuer auf insgesamt acht Pflichtspieleinsätze für die Violetten brachte, ist bereits bei seinem Ex-Klub und kann dort sofort in das Training einsteigen. "Wir wünschen Max natürlich alles Gute. Ich hoffe, dass er dort wieder etwas mehr Stabilität in sein Spiel bekommt", wird FAK-Trainer Peter Stöger in einer Aussendung zitiert.