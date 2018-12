Trainerkurs: Der ÖFB schafft gleiche Voraussetzungen für alle

Wer in der Bundesliga als Cheftrainer arbeiten will, muss die höchste Trainerausbildung absolviert haben oder gerade Teilnehmer im entsprechenden, zweijährigen Kurs sein.

So oder so: Die UEFA-Pro-Lizenz ist heiß begehrt. Unter ehemaligen Profi-Fußballern ebenso wie unter jenen, die nicht auf höchstem Niveau gekickt und dennoch die Trainerlaufbahn eingeschlagen haben. Letztere sind in Österreichs Profifußball wenige zu finden.

Und das hat einen Grund.

In einem Punktesystem, das Seitens des ÖFB zur Selektion unter den Bewerbern herangezogen wurde, waren Ex-Profis stets stark bevorteilt worden. In diesem Kriterienkatalog erhielten ehemalige Profis doppelt so viele oder gar noch mehr Punkte als Bewerber ohne großer Spielerkarriere.