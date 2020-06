Milanic steht bei Sturm Graz nicht zur Diskussion

Sturm Graz steckt im Frühjahr in der Krise. In fünf Spielen 2014 gab es in der Fußball-Bundesliga nur zwei Punkte, zuletzt setzte es für den Tabellenachten mit dem Heim-1:4 gegen den WAC und dem Auswärts-1:2 in Wiener Neustadt zwei bittere Niederlagen. Der mit einem Vertrag bis Ende Juni 2016 ausgestattete Coach Darko Milanic steht aber nach wie vor nicht zur Diskussion und sitzt fest im Sattel.

"Darko ist neun Monate bei uns. Er baut in dieser Saison etwas auf, das ist vielleicht nicht so erkennbar und es ist auch nicht so gelaufen, wie wir uns das vorstellen, aber wir glauben, dass er in den drei Jahren das aufbaut, was wir strategisch vorgegeben haben", sagte Sturm-Präsident Christian Jauk im Rahmen einer Telefonstunde bei der Kleinen Zeitung.