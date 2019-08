Toni Polster vs. Oliver Lederer: Wiedersehen macht Freude

Auf Polsters Vorwurf, Lederer habe seine Rolle als Co-Trainer damals nicht akzeptiert, weil er lieber selbst der „Chef“ hätte sein wollen, will Lederer nicht eingehen. „Das ist alles lange her. Ich brauch keine Privatfehde. Es spielt Traiskirchen gegen Wiener Viktoria und nicht Lederer gegen Polster“, betont der 41-Jährige, der nach seiner Zeit als Coach bei der Admira und in St. Pölten nun seit einem Jahr in Traiskirchen engagiert ist.