Todesfall - Italiens Fußball trägt Trauer

Abgesagte Fußballpartien in Italien, Fahnen auf Halbmast, Schweigeminuten bei Spielen von Barcelona bis Toronto, kollektive Fassungslosigkeit – der Fußball trägt Trauer, nachdem Piermario Morosini, 25-jähriger Mittelfeldspieler von Livorno Calcio, am Samstag im Zweitliga-Match in Pescara einen Herzstillstand erlitten hatte und wenig später starb.

Vor den Augen der Zuschauer im Stadion und vor den TV-Geräten hatten sich schreckliche Szenen abgespielt: Morosini ging in der 30. Spielminute in die Knie, versuchte sich nochmals aufzurichten und blieb dann bewusstlos auf dem Rasen liegen. Helfer und Ärzte begannen sofort mit einer Herzmassage. "Niemand wird diese schrecklichen Bilder je wieder vergessen", schrieb Tuttosport am Sonntag.