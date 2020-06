Rapid unterliegt PSG

Nach der 1:3-Niederlage bei Sturm in Graz gastierte Paris St-Germain am Freitag bei Rapid – und siegte 2:1. Der französische Meister kam mit den Stars Thiago Motta, Christophe Jallet und Javier Pastore und vielen müden Beinen auf den Rasen des Hanappi-Stadions: Die Pariser nehmen im Trainingslager in Stegersbach keine Rücksicht auf die Testspiele.

Dennoch setzte sich das Team mit einem geschätzten Marktwert von mehr als 300 Millionen Euro am Ende durch: Weil Rapid nach dem 1:0 durch Trimmel (16.) Chancen leichtfertig vergab und weil Pastore (77.) und Gomeiro (81.) Schnitzer in der Rapid-Verteidigung eiskalt ausnützten.

Verteidiger Mario Sonnleitner war vor allem mit den Fans zufrieden: „Es ist schön, dass sie uns wieder anfeuern.“