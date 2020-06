Österreich enttäuscht gegen Griechenland

Die Vorgaben des Teamchefs waren klar: Ein Feintuning für das Deutschland-Match vorzunehmen; Selbstvertrauen für die Mission Brasilien zu tanken; und nicht zuletzt sich mit einem positiven Resultat Respekt bei den kommenden WM-Qualifikationsgegnern zu verschaffen. Nach 90-minütigem Testlauf gegen Griechenland darf/muss konstatiert werden: Keine der drei Vorgaben wurde erfüllt. 0:2 – nicht zum ersten Mal in der Ära Koller endete ein Vorbereitungsspiel mit einer Enttäuschung.

Dabei hatten die Nebengeräusche rund um das Freundschaftsspiel gegen Griechenland durchaus Wettbewerbscharakter. Der zackige Radetzkymarsch und das schnulzige I am from Austria dienten wie gehabt als Stimmungsmacher. Und es schwappte lange die Welle durch das gut gefüllte Salzburger Stadion (23.400 Zuschauer).

Nach 70 Minuten war die Vorfreude in Entsetzen umgeschlagen und Pfiffe hatten die Ovationen abgelöst. 0:2 lagen die Österreicher zu diesem Zeitpunkt bereits zurück, nachdem sich die Defensivabteilung gegen lange Zeit äußerst biedere und harmlose Griechen erschreckende Schnitzer geleistet hatte. Vor dem 0:1 reichte den Gästen ein simpler Steilpass über das ganze Spielfeld, um die österreichische Abwehr in ihre Bestandteile zu zerlegen: Mitroglou durfte ungestört zwischen Pogatetz und Dragovic durchmarschieren und konnte ohne große Gegenwehr einschießen (39.).

Beim 0:2 wurde es dem griechischen Stürmer dann ähnlich leicht gemacht, kein Österreicher wollte Mitroglou an seinem Schuss von der Strafraumgrenze hindern (67.). Damit war’s um die Österreicher geschehen.

Ernüchternd die Erkenntnisse drei Wochen vor dem Ernstfall in München gegen Deutschland:

Kontinuität: Zwar hat Österreichs kaum verändertes Legionärsteam (nur Weimann ersetzte den verletzten Janko gegenüber dem Schweden-Spiel) versucht, mit frühen Störmanövern zum Erfolg zu kommen, aber das inkonsequente Pressing verpuffte an der griechischen Menschenmauer. Ein erhoffter Druckaufbau fand nicht statt. Die zuletzt gezeigte Ordnung war dieses Mal nicht erkennbar.

Torgefährlichkeit: Einmal fehlte die Durchschlagskraft, dann wieder die zündende Idee, und fast immer mangelte es an der Präzision. Die Torgefahr der Österreicher tendierte gegen null, lediglich bei Standardsituationen lag so etwas Ähnliches wie Torgefährlichkeit in der Salzburger Luft. Erwähnenswert: Einen wuchtigen Alaba-Freistoß konnte der griechische Goalie an die Stange lenken (18.).